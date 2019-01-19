Erdek Kaymakamı'ndan, görme engelli öğrenciye ziyaret

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesi Kaymakamı Ekrem Çalık, görme engelli öğrenci Abdurrahman Dağlı\'yı okulunda ziyaret edip, karnesini verdi. Çalık, öğrenciyi azminden dolayı tebrik etti.

Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen BENGİ Projesi çerçevesindeki ‘Benim Gözüm Ol’ isimli proje kapsamında İstiklal İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı\'nda eğitim gören görme engelli Abdurrahman Dağlı’nın, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ı makamında ziyaret etmesi planlandı. Ancak öğrenci mevsimsel rahatsızlığından dolayı bu ziyareti ertelemek zorunda kaldı. Durumdan haberdar olan Kaymakam Ekrem Çalık da öğrenciyi, eğitim gördüğü okulunda ziyaret etti. Dağlı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Dağlı\'ya karnesi ile çeşitli hediyeler verildi.



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