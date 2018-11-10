Erdek doğalgaza kavuştu

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR’İN Erdek ilçesi doğalgaza kavuştu. İlçesinde düzenlenen ‘Doğalgaz İle İlk Ateş Yanıyor’ açılışıyla birlikte Erdek’e ilk gaz verildi.

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalır, Erdek AK Parti İlçe Başkanı Kemal Kayan ile Erdek halkı katıldı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptığı konuşmada ilçenin en büyük sorununun doğalgaz olduğunu ve bunun çözüme kavuştuğunu kaydetti. Artık Erdek ilçesinde hava kirliliğinin kalmayacağını ve yaşam kalitesinin yükseleceğini belirten Çalık “İlçemize doğalgaz gelmesinde direktifleri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişmeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Doğalgaz Erdek halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“ERDEK BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Erdek ilçesinin Marmara’nın turizm ve şirin bir ilçesi olduğunu söyledi. Erdek’in havasının temiz olması gerektiğine işaret eden Kafaoğlu Erdek ilçesinin turizm konusunda ilk yerlerden birisi olduğunu ancak hak ettiği yere gelemediğini söyledi. Elbirliğiyle Erdek ilçesinin turizmde hak ettiği yere geleceğini belirten Kafaoğlu “Doğalgaz ilçenin kalkınması için önemli. Doğalgaz rahatlık, konforluk ve refah. Doğalgaz buraya kolay gelmedi. AK Parti iktidarından önce sadece 5 ilde doğalgaz vardı şimdi ise sadece 2 il kaldı. Artık ilçelerde doğalgaz var. En son olarak 200 ilçeye doğalgaz verilirken, bu sayının içinde 8’i Balıkesir” dedi.

“SENEYE ERDEK İLÇESİNİN TAMAMI DOĞALGAZA KAVUŞACAK”

Sözlerine emeği geçen herkese teşekkür ederek devam eden Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar konusunda kazı ve yüklenici firmanın önünü açıyoruz ve destek oluyoruz. Şu anda Erdek ilçesinde taşıma ile doğalgaz yapılacak. Bu seneden itibaren ve önümüzdeki yılda Erdek ilçesinin tamamı doğalgaza kavuşacak” diye konuştu.

“ERDEK BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

“Erdek bizim gözbebeğimiz” diyen Başkan Kafaoğlu, “Erdek ilçesini kamyon trafiğinden kurtarmak, nakliye araçlarının yoğunluğunu bitirmek için Edincik altına Ro-Ro seferlerinin yapılacağı liman ile ilgili ciddi mesafe alındı, 2019 yılında temeli atılacak. Güzel ilçemiz kamyon trafiğinden kurtulacak. Bu iskeleyi yat limanına dönüştürerek Erdek’i daha cazibe haline getireceğiz. İlçede su sorunu vardı ancak Yukarıyapıcı göletine yatırım yaparak su sorunu çözdük” ifadelerini kullandı.

“ERDEK’TE DOĞALGAZ GİRMEDİK SOKAK KALMAYACAK”

İşlerine ilk günkü aşkla devam ettiklerini belirten MKYK Üyesi ve Milletvekili Yavuz Subaşı ise şöyle konuştu:

“AK Parti olarak yola çıktık, ilk günkü aşkla yola devam ediyoruz. O aşkla Erdek ilçesinde doğalgazın ateşini yakıyoruz. Güzel hizmeti bizlere sunan Aksa şirketine teşekkür ediyorum. 150 kilometrelik doğalgaz hattının 20 kilometrelik kısmını tamamladı ve yılsonuna kadar 26 kilometreye ulaşacak. 2020 yılında Erdek’te doğalgaz girmedik sokak kalmayacak, tüm Erdek halkını doğalgaz aboneliği için firmaya davet ediyorum. Erdek limanını değiştireceğiz, ağır araçları merkeze sokmayacağız. Çevre yolu projemiz var, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz çalışmasıyla ilgili önceki milletvekilimiz Sema Kırcı’ya teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Atatürk’ü de vefatının 80’inci yıldönümünde burada anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ter döken, kan döken, canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz.”