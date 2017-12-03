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Erdek Belediye Başkanının babası Mustafa Sarı toprağa verildi

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın babası Mustafa Sarı (78) son yolculuğuna uğurlandı

03 Aralık 2017 19:59

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın babası Mustafa Sarı (78) son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir evinde tedavi gördüğü belirtilen ve dün hayatını kaybeden Erdekspor’un kurucu başkanı, hayırsever insan Mustafa Sarı’nın aşığı olduğu Erdekspor bayrağına sarılı tabutu Erdek Yalı Camiine getirildi. Camide Başkan Hüseyin Sarı ve ailesi taziyeleri kabul etti. Mustafa Sarı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Erdek İlçe Mezarlığında toprağa verildi.
Mustafa Sarı’nın cenazesine CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye meclis üyeleri, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Erdek protokolü ile çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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