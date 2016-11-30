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Erdal Tosun'un aracına çarpan kişinin kimliği belli oldu

Kazadan yaralı kurtulan sürücü, Okmeydanı Hastanesi'nde tedavi altına alındı

30 Kasım 2016 15:17

Sarıyer'de meydana gelen korkunç trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Erdal Tosun'un aracına çarpan kişinin Beşiktaş Belediyesi Harita ve Planlama Müdürü D. Endertopçuoğlu'nun şoförü Nihat Saki olduğu ortaya çıktı.

Sarıyer'de yağışlı havada meydana gelen feci trafik kazasında oyuncu Erdal Tosun hayatını kaybetti. Tosun'a çarpan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. 

Beşiktaş Belediyesi Harita ve Planlama Müdürü D. Endertopçuoğlu'nun şoförü Nihat Saki, Okmeydanı'na planlama müdürünü almaya giderken Erdal Tosun'un aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Erdal Tosun hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan Saki, Okmeydanı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tosun, bir dönemin popüler tiyatro-dizisi Bir Demet Tiyatro'da devrimci işçi, 'Spartaküs Vedat' karakterine hayat vermişti:

Tosun'un, 2010 yılında gösterime giren 'Rina' filminde canlandırdığı 'Memo' karakterinin, "Hayallerimizi satmadık ya" dediği sahneler, unutulmazlar arasına girmişti:

 

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