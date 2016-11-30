Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu Erdal Tosun hayatını kaybetti. İddiaya göre, Levent'ten Sarıyer yönüne giden bir otomobilin sürücüsü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç oyuncu Erdal Tosun'un otomobilinin üzerine düşüp yola savruldu. Erdal Tosun tavan kısmı çöken araçta yaşamını yitirdi.

Tosun, bir dönemin popüler tiyatro-dizisi Bir Demet Tiyatro'da devrimci işçi, 'Spartaküs Vedat' karakterine hayat vermişti:

Erdal Tosun kimdir?

9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul‘da doğan Erdal Tosun, aslen Balıkesir Burhaniyelidir. Annesi Sevim Tosun, babası eski oyunculardan Necdet Tosun'dur. Kardeşi Gürdal Tosun da oyuncu idi. 1975 yılında henüz 12 yaşında iken babası vefat etti. Liseyi Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nde 1980 yılında bitirdi. Ardından da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda okuyarak mezun oldu.

1981 yılında Atıf Yılmaz‘ın teklifi ile “Mine” filminde oynayarak sinema hayatına başladı.

1985 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda oynadı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu‘nun da aralarında bulunduğu 25-30 kilişik kalabalık bir grupla ‘Özel Tiyatro‘yu kurdu. 1988 yılında Woody Allen‘ın “Tanrı” oyununu oynadılar. Sonra daha dar bir kadroyla bir iki oyundaha oynadıktan sonra dağıldılar.

Tosun'un, 2010 yılında gösterime giren 'Rina' filminde canlandırdığı 'Memo' karakterinin, "Hayallerimizi satmadık ya" dediği sahneler, unutulmazlar arasına girmişti:

Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Murathan Mungan‘ın Mezopotamya Üçlemesi; Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden ayrılıp Yılmaz Erdoğan‘ın BKM Oyuncuları arasına katıldı. Çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. “Bir Demet Tiyatro” oyununda “Eyvah Necdet” karakterini canlandırdı.

BKM’de “Bir Demet Tiyatro” ve “Ölümsüz Aşk” dizilerinde rol aldı. “Vizontele”, “Vizontele Tuuba” ve “Gönül Yarası” rol aldığı önemli filmleri arasındadır.

2002 yılında “Yarım Elma” adlı dizide Janset, Günay Karacaoğlu, Selma Ergeç birlikte oynarken “Medeni Karpuz” karakterini canlandırdı ve söylediği “kıroyum ama para bende” repliği hala akıllardadır.

2003 yılında senaristi Cem Yılmaz, yapımcısı Necati Akpınar, yönetmeni Ömer Faruk Sorak olan “G.O.R.A” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Özge Özberk, Ozan Güven, Engin Günaydın ile birlikte oynadı.

2011 yılında “Çalgı Çengi” adlı sinema filminde Murat Cemcir, Ahmet Kural, Hazal Kaya ile beraber oynadılar.

Erdal Tosun, 2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Levent İnanır ile beraber oynadılar.

Erdal Tosun, 1995 yılında İlknur Tosun ile evlendi ve Zeynep Kiraz (d.1996) adında bir kızı var. Erdal Tosun geçen yıl 20 yıllık eşi İlknur Tosun'la evliliğini sonlandırmıştı.

Kardeşi Gürdal Tosun da genç yaşta yaşamını yitirmişti

Erdal Tosun'un kardeşi Gürdal Tosun da 2000 yılında henüz 33 yaşında yaşamını kaybetmişti. Gürdal Tosun'un bağırsaklara giden damarların tıkanıklığı sebebiyle vefat ettiği açıklanmıştı. Gürdal Tosun'un yaşamını kaybettiği sırada İki kardeş de Bir Demet Tiyatro dizisinde rol alıyordu.

Tiyatro Oyunları:

2000 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü : Yılmaz Erdoğan – BKM –

1993 – Mezopotamya Üçlemesi; Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler : Murathan Mungan – Antalya Devlet Tiyatrosu –

1992 – Lozan (oyun) : Memet Baydur – Antalya Devlet Tiyatrosu –

1988 – Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro –

1985 – Lokomopüf : Wolker LudvigRainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu –

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Yapışık Kardeşler (Kasap Haydar) (Sinema Filmi)

2014 – Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi)(Tv Programı)

2014 – Analı Oğullu (Abdürrahim Derikfan) (TV Dizisi)

2013 – Koğuş Akademisi (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Hüseyin Şevki Bey) (TV Dizisi)

2012 – İbreti Ailem

2011 – Üsküdar’a Giderken (Yavuz) (TV Dizisi)

2011 – Çalgı Çengi (Nihat) (Sinema Filmi)

2010 – Çakallarla Dans (Bestami Muço) (Sinema Filmi)

2010 – Vay Arkadaş (Halit) (Sinema Filmi)

2010 – Pak Panter (Ahmedov) (Sinema Filmi)

2010 – Küstüm Çiçeği (Doktor) (TV Dizisi)

2010 – Rina (Memo) (Sinema Filmi)

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı – Afrika (Abdul Hasbi Aden) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Bekçi Haydar) (Sinema Filmi)

2009 – Ramazan Güzeldir (Selim) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Sırrı) (Sinema Filmi)

2008 – Süper Ajan K9 (Namı Kemal) (Sinema Filmi)

2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Bestuh) (Sinema Filmi)

2008 – Kurbanlık (Çoban) (Sinema Filmi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Suphi) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2008 – Komedi Dükkanı 2. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Avanak Kuzenler (Süleyman) (Sinema Filmi)

2007 – Kutsal Damacana (Ganyancı) (Sinema Filmi)

2007 – Gönül Salıncağı (Efkar) (TV Dizisi)

2007 – Fesupanallah (Klinik Timur) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Fatih) (Sinema Filmi)

2006 – Maskeli Beşler: Irak (Peşto) (Sinema Filmi)

2006 – Felek Ne Demek? (Macit) (TV Dizisi)

2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Eyvah Necdet) (TV Dizisi)

2006 – Arabalar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Üzeyir Kavak) (Sinema Filmi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Yılmaz Kahraman) (TV Dizisi)

2005 – Babam ve Oğlum (Gazeteci Mustafa) (Sinema Filmi)

2004 – Gönül Yarası (Haşmet) (Sinema Filmi)

2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2003 – Ömerçip (Aşçı İbrahim) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Şeyhmuz) (TV Dizisi) (11 Bölüm)

2003 – Vizontele Tuuba (Manav Şehmuz) (Sinema Filmi)

2003 – G.O.R.A (Rendroy) (Sinema Filmi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Faytoncu Osman) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Medeni Karpuz) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Pavyoncu Yunus) (TV Dizisi)

2002 – Azad (Deli Behram) (TV Dizisi)

2000 – Vizontele (Şeyhmuz) (Sinema Filmi)

2000 – Mazlum (Kenan) (TV Dizisi)

2000 – Güneş Yanıkları (Macit) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (Lokantacı) (TV Dizisi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (Sirkci) (TV Dizisi)

1995 – Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Eyvah Necdet/Spartaküs Vedat/İri Hikmet) (TV Dizisi)

1994 – Doktora Bak Doktora (Hasan) (TV Filmi)

1993 – İnce Hasan (TV Filmi)

1991 – İşte Onlar Show (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Seslendirme) (TV Dizisi)

1989 – Zehir Hafiye (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 – Kınalı Hanzo (Sinema Filmi)

1989 – Fosforlu (Sinema Filmi)

1988 – Bombacı (Yıldırım Gencer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Yuvasızlar (Hüsnü) (Sinema Filmi)

1987 – Yasemin (Kadın Satıcısı) (Sinema Filmi)

1987 – Vahşiler (Niyazi Gökdere Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Temas (Erol) (Sinema Filmi)

1987 – Seyyar Kamil (Sinema Filmi)

1987 – Sarışınım / Yaşamak Haram Oldu (Yakup) (Sinema Filmi)

1987 – Kadının Adı Yok (Teoman) (Sinema Filmi)

1987 – Alışırım (Nuri) (Sinema Filmi)

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası (Remzi) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Yatak (Necati Bilgiç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Müfreze (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 – Güzelim (Sinema Filmi)

1984 – Karanfilli Naciye (Sinema Filmi)

1983 – Seni Seviyorum (Otel Görevlisi) (Sinema Filmi)

1982 – Kaçak (Sinema Filmi)

1981 – Kara Gurbet (Fırıncı) (Sinema Filmi)

1981 – Mine (Bahri) (Sinema Filmi)