Erdal Şafak'ın evine hırsız girdi

T24 - Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak'ın Bahçeşehir'deki evine, bu sabah saat 05.00 sıralarında hırsız girdi...





Erdal Şafak ile eşinin üst katta uyuduğu sırada giriş kattaki pencereyi kırarak içeri giren hırsızlar, alt katta bulunan bir çok eşyayı aldılar.





Erdal Şafak'ın köpeğinin uyandığını fark edince süratle evden kaçan hırsızlardan birinin ayakkabısı olay yerinde bulundu.





Hırsızların, Erdal Şafak'ın, içinde çalışmalarının bulunduğu bilgisayarı ile cep telefonlarını, televizyonunu, içkilerini, hatta gözlüğünü bile çaldıkları öğrenildi.





Hırsızların, evin alarm sistemini nasıl aştıkları araştırılıyor...







