Erdal Özyağcılar'ın oğluna 12 yıl hapis istemi!

Dünya çapında 25 ülkede faaliyet gösteren ve merkezi Hollanda’da bulunan uluslararası bir firmaya Türkiye’ye GDO’lu ürün sattığı gerekçesiyle dava açıldı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü, oyuncu Erdal Özyağcılar’ın oğlu Seyfettin Emrah Özyağcılar hakkında “Biyogüvenlik Kanunu’na muhalefet etmek” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Numune alındı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kontrol görevlileri 13 Haziran 2012 tarihinde, Konya’da faaliyet gösteren firmalara denetim yaparken, İhsan Küçükemek Gıda Sanayi unvanlı firmanın “Sopro-TB-200” markalı soya unu ürününden numune aldı. Yaptırılan analizler sonucu soya ununun 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’na aykırı olarak GDO içerdiği tespit edildi. Ürünün menşeini araştıran yetkililer, 25 ülkede faaliyet gösteren üretici firma olan Barentz Group ismine ulaştı. Merkezi Hollanda’da bulunan bu şirketin Türkiye temsilciliği ise İstanbul Bakırköy’de bulundu. Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından Bakırköy’de Seyfettin Emrah Özyağcılar hakkında dava açıldı.

'Ürünlerimizde GDO yok'

Mahkemeye sunulan 5 sayfalık dilekçede sanık Seyfettin Emrah Özyağcılar’ın uluslararası firmanın 4 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü’nü yaptığını belirten avukat, “25 yıldır faaliyet gösteren bu şirket piyasadaki güvenirliliği ile öne çıkmış bir firma niteliğindedir. Bu imajını kuvvetlendirmek adına Avrupa ’da tek GDO’suz tarım yapan Sırbistan’dan hammadde tedarik etmektedir. Müvekkilim suçsuzluğunu ortaya koyabilmek adına soruşturmaya konu ürünün numunelerini Avrupa’nın en saygın laboratuvarlarına göndermiştir. Yapılan incelemelerde üründe GDO bulunmadığını ortaya koymuştur” şeklinde savunma yaptı.