Erdal Özyağcılar: Eşimin ayaklarını gördükten sonra evlenmeye karar verdim

Oyuncu Erdal Özyağcılar eşi "Güzin Özyağcılar'ın ayaklarını gördükten sonra evlenmeye karar verdiğini" söyledi.

Saba Tümer ’le Bu Gece programına konuk olan usta Erdal Özyağcılar Saba Tümer’in; “Güzin Hanım’ı ilk gördüğünüz de tamam bu kadın benim evleneceğim kadın demişsiniz doğru mu?” sorusuna tanışma hikayelerini anlatan Özyağcılar, yıllar önce yaşadığı bir anısınıda şöyle anlattı.“Ben ayak meraklısı olduğum için Mustafa Alabora’ya ‘Ben Güzin’den çok hoşlanıyorum ama ayakları güzel mi acaba?’ dedim” diyen Özyağcılar, “Mustafa Alabora, Ertuğ Koruyan, Erdoğan Akduman, Güzin’i tuttular ve sıranın üzerine yatırdılar. Çizmelerini çıkardılar.Güzin çırpınıyor orada ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye, ayaklarına baktım ve güzelmiş dedim” dedi, stüdyoda keyifli dakikalar yaşandı.



