'Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Selim İleri oldu

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi yazar Selim İleri oldu.

Başkanlığını Sibel Irzık'ın üstlendiği, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on dördüncüsünün Selim İleri'ye verilmesini kararlaştırdı.

Dada Salon'da gerçekleştirilen ödül töreninde Handan Börüteçene'nin tasarladığı ödül heykelciğini alan 72 yaşındaki yazar, "Onur verdiniz. Çok teşekkür ederim." dedi.

İleri, Erdal Öz'ü özlediğini dile getiren ve anılarını kaleme aldığı kısa bir mektubu da katılımcılarla paylaşarak, "Şimdi burada olsan, seninle çağdaş edebiyatımızı konuşsak, uzun yıllar girmese araya, 'Odalarda'nın çok hayran olduğum yazarı, benim 'Kırık Deniz Kabukları'nı yayınlayan dostum özlemle seni anıyorum. Seni, edebiyatımıza katkını, Can Yayınları'nı, beni onurlandıran seçici kurulu esenliyorum. Beni mutlu kıldınız." ifadelerini kullandı.

2008'den bu yana ödül alanlar

İleri'nin yakın arkadaşı Türkan Şoray'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu törende, Erdal Öz'ün oğlu Can Öz de babasının kitabından alıntılarla bir konuşma yaptı.

Törende ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Jale Parla'ya takdim edildi.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül heykelciliği ile 15 bin Türk lirası ödülü bugüne kadar Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin'e verildi.