Erdal Öz Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'ın

Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için Can Yayınları'nın katkılarıyla her yıl bir şair ya da yazara verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne bu sene Murathan Mungan layık görüldü.

Ödül açıklanmadan önce kısa bir konuşma yapan Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz, edebiyatın yalnızlığına değindi:

"Edebiyat yapayalnız. Etrafı ambalajla kaplansa da edebiyat yalnızlaşıyor. Erdal Öz'de edebiyat gibi sık sık yalnız kalmıştır. Çocukluğundan itibaren yargıç olan babasının mesleği nedeniyle sık sık taşınan Erdal Öz'ün üniversiteden sonra açtığı Sergi Kitabevi birçok kez saldıraya uğramış, sonunda da asılsız suçlamalar yüzünden tutuklanmıştı. Can Yayınları'nı kurmak Erdal Öz için inzivaya çekilmekti."

Nüket Esen'in başkanlığını yaptığı seçici kurulda Enis Batur, Semih Gümüş, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Kaya Genç ve Can Yayınları adına Zeynep Çağlıyor yer aldı.

Daha önceki yıllarda Gülten Akın, İhsan Oktay Anar, Nurdan Gürbilek ve Şavkar Altınel'in kazandığı ödülü bu sene Murathan Mungan'a layık gören seçici kurul, ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "30 seneyi aşkın süredir tiyatro, şiir, öykü, roman ve deneme alanlarında gösterdiği yaratıcılık, yenilikçilik ve yetkinliği nedeniyle bu yıl ödüle Murathan Mungan değer görülmüştür."

Ödül 5 Nisan tarihinde Pera Müzesi'nde verilecek.