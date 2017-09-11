Erdal Öz Edebiyat Ödülü Cevat Çapan'ın

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, şair, çevirmen ve akademisyen Cevat Çapan'a verildi.

Ödülün gerekçesinde, "Cevat Çapan bu ödüle, seçkin şairliği ve çevirileriyle şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, heykelcik ve 15.000 TL’den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne bugüne dek Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk ve Orhan Koçak layık görülmüştü.

2017 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 18 Eylül Pazartesi günü Pera Palas Hotel Jumeirah’da yapılacak törenle Cevat Çapan’a takdim edilecek.

Cevat Çapan kimdir?

1933 yılında Kocaeli’de doğan Çapan, Robert Kolej ve Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, İÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çapan, daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Boğaziçi, Anadolu Marmara, Yeditepe ve Haliç üniversitelerinde dersler verdi. Dön Güvercin Dön adlı şiir kitabıyla 1986 Necatigil Şiir Ödülü’nü, 2009 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü, 2015 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü kazanan Çapan’ın Tarih, Sevda Yaratan ve Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz adlı şiir kitapları yayımlandı. Dünyanın önde gelen şairlerinin yapıtlarını Türkçeye kazandıran Çapan, dünya şiiri antolojileri yayımladı.