-ERDAL İNÖNÜ'Ü ANILDI İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SHP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün, mizah yeteneği oldukça gelişmiş, hayatı seven ve kucaklayan bir isim olduğunu belirterek, ''Mizah yeteneği olmayan birisinin aslında siyasette yerinin de olmaması lazım. Çünkü mizah yeteneği olan kişide müthiş bir yetenek var demektir. Mizah yeteneği olan kişi, geleceğe güvenle bakan, özgüveni olan kişi demektir'' dedi. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), 10 Aralık Hareketi ve Friedrich Ebert Vakfı Türkiye temsilciliği tarafından Bahçeşehir Üniversitesinde, SHP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü anma toplantısı düzenlendi. Erdal İnönü anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, burada uzun süre Erdal İnönü'yü anlatmayacağını belirterek, onun önemli bir soyadı taşıdığını, ama hayatı boyunca o soyadın altında hiç ezilmediğini söyledi. İnönü ailesinin bir ferdi olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'nün, soyadını aştığını ve dünyanın saygın bilim insanlarından biri olduğunu anlattı. Erdal İnönü'nün sosyal demokrat düşüncenin bilimsel olarak da sürekli yenilenmesinden ve gelişmeleri izlemesinden yana olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle de TÜSES'in kuruluşunda aktif olarak yer aldığını anlattı. -SEVİNÇ İNÖNÜ'NÜN KONUŞMASI- Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü de yaptığı konuşmada, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Toplantıyı düzenleyenleri de tebrik eden İnönü, ''Bakıyorum, çok boş yer kalmamış gibi'' dedi. Eşinin kadınların siyasette yer alması için de mücadele verdiğini kaydeden İnönü, kadınların ve gençlerin siyasal ve sosyal platformlarda daha çok yer alması, daha çok öne çıkmaya çalışması gerektiğini söyledi. Kadınlara ve gençlere bu konuda destek olunmasını da isteyen İnönü, ''Çağdaş bir toplum olmak istiyorsak ve 300 yıllık gecikmeyi daha da artırmak istemiyorsak, arayı bu şekilde kapatabiliriz. Gündemi sürekli olarak kısır ve yararsız bir türban tartışmasına indirgersek yine fırsatları kaçırmış oluruz ve bu toplumun fırsatları kaçırmak gibi bir lüksü kalmadığını düşünüyorum. Gençler ve kadınlar, sizleri bekliyoruz, günümüz çalışma ve üretme günü'' diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ve oturum başkanlığını Burhan Şenatalar'ın yaptığı ''Demokratikleşme Sürecinde Öncelikler'' konulu panelde, Rıza Türmen, Betül Çelik ve Kemal Kirişçi konuştu.