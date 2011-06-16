Erdal Güven Radikal'e veda etti

T24 - Radikal gazetesi yazarı Erdal Güven bugün son yazısını yayımlayarak görevinden ayrıldı. NTV'de Ruşen Çakır'ın sunduğu Yazı İşleri programına konuk olan Güven, gazeteden ayrılma nedenini anlattı.

Ruşen Çakır, bugün dış politika konuşmak üzere programına konuk ettiği Erdal Güven'e ilk olarak gazeteden ayrılma gerekçesini sordu. Güven bu soruya şöyle yanıt verdi:

"15 yıl boyunca Radikal'de çok şey öğrendim. Ancak gazetenin yeni yayın politikası açısından benim için sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Uygulamaya geçirmek zaman aldı. ..."

Güven kararının siyasi bir yönünün olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Gazetecilik mesleği açısından siyasi bir yönü var. Son dönemde izlediği yayın politikası, yönetim anlayışı açısından benim için çalışılır olmaktan çıkmıştı. ..."

Gazetenin "liberal sol" noktasında olduğunu söylemenin artık mümkün olmadığını, yine de o çizgide yazan arkadaşların olduğunu belirten Güven, geride kalan arkadaşlarını incitmek istemediğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için Radikal, eski Radikal olmaktan çıkmıştı, aidiyet duygumu kaybetmiştim."



İşte Erdal Güven'in veda yazısı:

Dile kolay 15 yıl. Daha çıkmadan çalışmaya başladım Radikal’de.

İyi ki de başlamışım.

‘İlk okul’um Cumhuriyet’ten sonra ikinci bir okul oldu Radikal benim için.

Çok şey öğrendim. İyi gazeteciler tanıdım. Sağlam arkadaşlar edindim.

O gazetecilerle, o arkadaşlarımla Türkiye’nin daha özgür, insan haklarına daha saygılı, daha demokratik bir ülke olması için yazıp çizme, gazete yapma, söz söyleme imkânı buldum.

Hep Radikal sayesinde...

Alacağımı fazlasıyla aldım anlayacağınız.

O yüzden gönül rahatlığıyla Cemal Süreya’nın ‘ölüm’süz şiirindeki gibi bir hoşça kal demek istedim:

Üstü kalsın.

Hem içerideki hem dışarıdaki tüm gerçek gazetecilerin gerçek özgürlüklerine kavuştuğu bir Türkiye’de yeniden görüşmek dileğiyle...