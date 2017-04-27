Erdal Erzincan: TRT’den bana yasak gelmiş!

TRT, halk müziği sanatçısı ve CHP eski Milletvekili Sabahat Akkiraz’a uyguladığı yasağın aynısını, halk müziğinin önemli isimlerinden Erdal Erzincan’a da uyguladı.

Twitter'dan açıklama yapan Erdal Erzincan, yasak kararını tiye alarak, şunları yazdı: “

TRT'den bana bir yasak gelmiş. Eğer doğru ise buna hayır demezem!”

Daha önce TRT’nin yasağına maruz kalan Sabahat Akkiraz Twitter hesabından Erzincan’a destek verdi. Akkiraz şunları yazdı:

“Sevgili Erdal Erzincan da TRT tarafından yasaklanmış... Amma türkü yapmışız. 'Hayırlı Bir Türkü' sonuncunda yasaklanmak onurdur. Hayırlı olsun.”