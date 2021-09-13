Erdal Erzincan bağlamasını İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye etti

Türkiye’nin önde gelen bağlama sanatçılarından Erdal Erzincan, dün (12 Eylül) İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından bağlamasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hediye etti.

Erdal Erzincan dün İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak, Erdal Erzincan'ı tebrik etti.

Sanatçı Erdal Erzincan ise konser sonrası bağlamasını Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.

İmamoğlu: Onur duydum

İmamoğlu, hediyenin ardından “Onur duydum. Aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Değerli eşimle beraber yuvamızın en güzel yerinde bu akşamın notalarıyla beraber bizimle olacak. Saz çalar mıyım bilmiyorum ama milletimizin kalbini çalmaya niyetliyim” dedi.

Erdal Erzincan, 2019 yılında yapılan yerel seçimde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AKP'nin olağanüstü itirazı sonrasında aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına tepki gösteren sanatçılar arasındaydı. Erdal Erzincan Twitter hesabından bir video paylaşarak bağlama çalıp sonunda “Her şey çok güzel olacak” demişti.