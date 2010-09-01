Erdal Eren'in hayatı film oldu

T24 - 12 Eylül darbesinin ardından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren'in hayatı beyazperdeye geliyor.



12 Eylül 1980 darbesinin ardından 50 kişi idam edildi. İdam edilenlerden biri de henüz 17 yaşında olan Erdal Eren’di...



13 Aralık 1980 günü Ulucanlar Cezaevi’nde idam edildiğinde henüz 17 yaşındaydı...



Sadece, ODTÜ Öğrencisi Sinan Suner'in, Milliyetçi Hareket Parti'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmek için gösteriye katılmıştı... Gösteride çıkan çatışmada er Zekeriya Önge öldü ve o da, gözaltına alınan 24 kişi arasındaydı.



Eren, Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 19 Mart 1980 günü hakkında idam kararı verildi. 13 Aralık 1980’de idam edildi. Henüz 17 yaşındaydı Erdal Eren...



Ve daha sonra darbenin yok ettiği hayatların bir simgesi oldu. Şimdi ise, Eren'in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.



Aile, arkadaş ve avukatların tanıklıklarına, mektuplara, duruşma belgelerine, dilekçelere ve resmi tutanaklara yer veren belgeselin senaristliğini ve yönetmenliğini Memik Horuz yapıyor.



Eren'i ve idamını yeniden gündeme taşımayı da hedefleyen belgesel, Eren'in idam edildiği tarihin 30. yıldönümünde yani 13 Aralık 2010'da seyirciyle buluşacak.



