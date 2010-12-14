Erdal Eren ölümünün 30'uncu yılında anıldı

T24 -

Aralarında Devrimci 78’liler Federasyonu, EMEP ve Emek Gençliği üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, öğlen saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı’nın 2 No’lu Kapısı’nda buluştu. Anma için Eren’in ağabeyi Erkan Eren ile dönemin ANOD’lu öğrenci arkadaşları da hazır bulundu. Grup buradan, sloganlarla Eren’in mezarına doğru yürüdü.

Grup, mezarı başında ilk olarak Erdal Eren için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Emek Gençliği adına konuşan Gözde Meydan, “AKP’nin, referandum öncesi 12 Eylül düzenini yenilen anayasa değişikliğine oy toplamak için Erdal Eren ve Necdet Adalı’ın isimlerini ülkücü faşistler ile yan yana koyarak timsah gözyaşları döktüğünü” söyledi.

Devrimci 78’liler Federasyonu’dan Hüseyin Esentürk, “Sen rahat ol. Yol arkadaşların gerekli cevabı verdi, vermeye de devam edecektir” dedi.

Grup daha sonra Eren’in idamını protesto ederken öldürülen Ercan Koca’nın mezarınagiderek, Koca’yı da andı. Erdal Eren’in ağabeyi Erkan Eren, 30 yılın acılara dindirmeye yetmediğini kaydetti. Erdal Eren’i artık daha fazla kişinin tanıdığını belirten Eren, “Gerçekleri yavaş yavaş herkes öğreniyor” dedi.



