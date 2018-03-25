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Kültür-Sanat

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni projesi belli oldu

Yapım şirketi tıpkı Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak

25 Mart 2018 22:16

Yönetmen Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu 'Çiçero' isimli filmde bir araya gelecek. Projenin yapımcısı da 5,5 milyon seyirciyi sinemaya çeken “Ayla” filminin yapımcısı Dijital Sanatlar oldu.

Yapım şirketi tıpkı Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak.

“Çiçero”da 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna ajanlık yapan bir Türk'ün kahramanlık öyküsü etkileyici bir dille anlatılacak.

Erdal Beşikçioğlu'na Dijital Sanatlar'ın patronu Mustafa Uslu geçen yıl Müslüm filmi için de teklif götürmüştü. Ancak yapılan görüşmelerin ardından taraflar başka bir proje için el sıkıştı.

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