T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdal Beşikçioğlu'ndan Emrah Serbes yorumu

"Son olaylar çerçevesinde 'Behzat Ç'nin durumu ne olacak?"

15 Ekim 2017 16:47

İzmir-Aydın otobanında 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes ile ilgili konuşan Erdal Beşikçioğlu, "Emrah (Serbes) çok güzel bir sinopsis yazmıştı, bu korkunç kaza olmadan önce. Çok da güzel, naif bir hikâye yazmıştı. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Behzat Ç. Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin senaristi Emrah Serbes’e dair konuştu. Milliyet'ten Selay Sarı'nın sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, Behzat Ç. ile ilgili konuştuğu esnada Emrah Serbes'in 3 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya da değindi. 

Oyuncu Beşikçioğlu,  "Son olaylar çerçevesinde 'Behzat Ç'nin durumu ne olacak?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Emrah (Serbes) çok güzel bir sinopsis yazmıştı, bu korkunç kaza olmadan önce. Çok da güzel, naif bir hikâye yazmıştı. Keşke böyle olmasaydı."

ETİKETLER

Emrah Serbestrafik akzasıErdal Beşikçioğluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24