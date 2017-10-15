Erdal Beşikçioğlu'ndan Emrah Serbes yorumu

İzmir-Aydın otobanında 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes ile ilgili konuşan Erdal Beşikçioğlu, "Emrah (Serbes) çok güzel bir sinopsis yazmıştı, bu korkunç kaza olmadan önce. Çok da güzel, naif bir hikâye yazmıştı. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Behzat Ç. Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin senaristi Emrah Serbes’e dair konuştu. Milliyet'ten Selay Sarı'nın sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, Behzat Ç. ile ilgili konuştuğu esnada Emrah Serbes'in 3 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya da değindi.

Oyuncu Beşikçioğlu, "Son olaylar çerçevesinde 'Behzat Ç'nin durumu ne olacak?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Emrah (Serbes) çok güzel bir sinopsis yazmıştı, bu korkunç kaza olmadan önce. Çok da güzel, naif bir hikâye yazmıştı. Keşke böyle olmasaydı."