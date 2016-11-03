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Kültür-Sanat

Erdal Beşikçioğlu televizyona dönüyor

Beşikçioğlu, 'Beyaz Gölge' dizisinin yeni uyarlamasında rol alacak

03 Kasım 2016 00:50

Erdal Beşikçioğlu uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu, bir döneme damgasını vuran 'Beyaz Gölge' dizisinin yeni uyarlamasında rol alacak.

DUVAR’da yer alan habere göre,  1978-1981 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan yapımı ‘Beyaz Gölge’ yeniden televizyona uyarlanıyor. İlk kez 14 yıl önce TRT için ‘Koçum Benim’ adıyla uyarlanan dizi, bu kez ‘Efsane’ ismiyle izleyiciyle buluşacak.

Dizinin daha önceki bölümlerinde basketbol koçunu Tarık Akan canlandırmıştı. Yeni versiyonda ise ‘Behzat Ç’ dizisiyle yıldızı parlayan Erdal Beşikçioğlu yer alacak.

Bir basketbol koçu ile çalıştırdığı gençlerin maceralarını konu alan dizinin çekimlerine ay sonunda başlanacak. ‘Efsane’nin aralık ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

‘Beyaz Gölge’nin ilk uyarlamasında Tarık Akan’ın yanı sıra Ebru Cündübeyoğlu, Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Yasemin Ergene, Selin Demiratar, Murat Prosçiler, Barış Aksavaş, Yasemin Öztürk, Hakan Ka, Yeliz Doğramacılar, Kıvanç Başkan, Yunus Günçe, Onur Somer ve Nehir Erdoğan yer almıştı.

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