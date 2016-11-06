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Kültür-Sanat

Erdal Beșikçioğlu Behzat Ç.'nin çekim tarihini açıkladı

"Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz, ben oynamaktan keyif alırım"

06 Kasım 2016 21:15

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Emrah Serbes'in romanından uyarlanan Behzat Ç.'nin yeniden çekilmesi yönünde 'niyetli' olduklarını söyledi. Beşikçioğlu, çekimlerin tarihini de verdi.

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’nun sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakterini herkes gibi kendisinin de çok sevdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, karakterin çok güzel yazıldığını dile getirerek roman uyarlaması da olduğu için detaylarının oldukça fazla olduğunu belirtti.

"Umarım telif sıkıntısı olmaz"

Behzat Ç.’nin yeniden çekilip çekilmeyeceği sorusuna karșılık görüșmelerin devam ettiğini belirten Erdal Beșikçioğlu dizinin çekimleriyle ilgili șöyle konuștu:

“Niyetimiz var. Kanal D’nin dijital platformu Blu TV’yle bu konuyla ilgili konușuyoruz. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız, izleyici de. Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Ben oynamaktan keyif alırım.”

Behzat Ç. çekimlerinin ocak ayında bașlayacağını belirten Erdal Beșikçioğlu, “Bir Ankara Polisiyesi” olarak adlandırılan dizinin bu sezon olayların gelișmesinden kaynaklı olarak İstanbul’da daha fazla yer alabileceğini vurguladı.

96 bölüm yayınlandı

Yeni bölümlerinin henüz nerede yayınlanacağı açıklanmayan Behzat Ç., Star TV ekranlarında 3 sezon yayınlanmıș ve 96.bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etmiști. Dizinin final bölümünde kırmızı bir eski Walkswagen marka araca binen Behzat Ç. uzun bir yolculuğa çıkmıștı. Daha sonra ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ isimli dizinin devamı olan bir film 1 Kasım 2013’te vizyona girmiști.

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