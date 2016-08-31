'Erdal Bakkal' dalış hocasını dövdü

‘Leyla ile Mecnun’ dizisinde canlandırdığı ‘Erdal Bakkal’ karakteriyle adından söz ettiren Cengiz Bozkurt, geçen hafta tatil için gittiği Antalya’nın Kaş ilçesinde karakolluk oldu.

Cengiz Bozkurt, Kaş’ta gittdiği bir barda arkadaşının verdiği konser sırasında Çağatay isimli dalış hocasıyla tartıştı. Ağız dalaşıyla başlayan kavga daha sonra alevlendi. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, dalış hocasına yumruk atarken, "Senden çok kötü elektrik alıyorum” dediği öne sürüldü.

Yumruk attığını itiraf etti

Dayak yiyen genç, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay sırasında gömleği yırtılan Cengiz Bozkurt ise karakoldaki ifadesinde, yumruk attığı gencin defalarca kendisine “Eğlenmene bak” diyerek ukala hareketler yaptığını, bunun üzerine dayanamayıp yumruk attığını itiraf etti. Gözü moraran dalış hocası, ünlü oyuncunun çok üzgün olduğunu belirtmesi üzerine daha sonra şikayetinden vazgeçti.

"Omzundan iterek racon kesti"

Konuyla ilgili Uçankuş TV’ye konuşan Cengiz Bozkurt, "Doğru!.. İtiş kakış oldu. Sonra şikayetçi oldu. Karakolluk olduk, doğru ama sonradan şikayetinden vazgeçti. Barıştık, bir şey yok. Onun üzerine ben 6-7 gün daha kaldım Kaş’ta… Kız arkadaşıyla ilgili bir takım kıskançlıklar yaptı. Ben onların önüne geçip yani bulaşmamaya çalıştım. Sahneye doğru gittim. Bir sıra daha atladım. Daha sonra ben konserin video kaydını yaparken kendisi bana alaycı bir şekilde güldü. Ben de ‘niye gülüyorsun?’ falan diye sordum. bana ‘eğlenmene bak’ diye racon kesti omuzumdan iterek. Ben de ‘bana dokunma, bu şekilde benimle konuşma çocuğum yaşında adamsın’ dedim. Ancak bunu 4 kez yaptı. Tam 4 kez bana işte ‘eğlenmene bak’ diye böyle kabadayı bir tarzla racon kesti. Evet, öyle bir şey oldu ve tutamadım kendimi. Çocuk daha karakolda ‘şikayetimden vazgeçiyorum ama bu sosyal medyada yer alacaktır gibi şeyler yaptı. Ben defaahatle üzgün olduğumu söyledim kendisine. Böyle bir şey yaşamayı istemediğimi ama oğlum yaşında bir çocuğun da bana böyle racon kesmesi… Hani ‘eğlenmene bak’ lafı söylenecekse ben söylerim. Yani alaycı bir şekilde gülünce insanın da çocuğu yaşında bir adamın alay eder gibi gülmesi falan ağrına gidiyor. Sonra 5 kızla eğleniyordu da aniden ben dönmüşüm de ‘senden çok kötü bir elektrik alıyorum’ demişim. Ben o lafı kullandım ama tamamen bir şeyin içinde kullandım. ‘Geldiğimden beri kötü bir elektrik veriyorsun bana, niçin yapıyorsun?” falan diye. Sebepsiz yere 5 kızla eğlenen bir adama ‘Senden çok kötü bir elektrik alıyorum’ diye dönüp de arkaya bir şey yapacak adam mıyım? Kaç yaşında adamım? 25 yaşında kızım var benim."