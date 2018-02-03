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Erciyes'teki pistlerde kask takmak zorunlu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki pistlerde ve mekanik tesislerde kask zorunluluğu getirildi

03 Şubat 2018 17:22

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes\'teki pistlerde ve mekanik tesislerde kask zorunluluğu getirildi. Uygulamanın hem Avrupa\'da hem de Türkiye\'de bir ilk olduğu belirtildi.
Uluslarası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından da tescil edilen birçok kayak pistine sahip Erciyes Dağı\'nın işletmesini üstlenen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Erciyes AŞ tarafından alınan kask kararı, Tekir Kapı, Hacılar Kapı ve Develi Kapı gibi merkezlerde uygulanmaya başlandı. Uluslararası kayak pistlerinin de bulunduğu 3 merkezde, \'Hayatınız bizim için kıymetli. Kasksız mekanik tesislere binmeyin, pistlere çıkmayın\' şeklinde uyarı levhaları asıldı.
Kask zorunluluğunun hem Avrupa\'da hem de Türkiye\'deki kayak merkezlerinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, gerek sporcuların, gerekse kayakseverlerin ve jetskiye binenlerin can güvenliğinin kendileri için her şeyden önce geldiğini söyledi. Cıngı, \"Olası bir kaza, bir düşme, bir çarpma gibi fiziksel olaya karşı kayak yapanları, teleski, telesiyej, gondol gibi mekanik tesislere binenleri koruma amaçlı olarak bu sezon kask zorunluluğu uyguluyoruz\'\' dedi
KASK TAKILMASI KAFA VE BOYUN TRAVMASINI ÖNLER
Erciyes Üniversitesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı ögretim üyesi Prof. Dr. Ali Kurtsoy da, \'\'Kask takma zorunlulugunun bazıları tarafından gereksiz görünmesine karşın, olası bir düşme ve sürüklenme halinde, ne yazıkki en sık ölümcül yaralanma, kafa ve boyun bölgesinde olmaktadır. Ne yazık ki kış sporlarındaki yaralanmalar ve hatta ölümle sonuçlanan olumsuz olaylardaki travmaların birçoğunda kask kullanılmadığı görülmektedir. Erciyes kayak merkezinde yönetimce uygulanmaya konulan zorunlu kask kullanımı, diğer kayak merkezleri için de örnek olmalıdır. Yaygın olarak kullanımı teşvik edilmelidir\'\' diye konuştu.

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