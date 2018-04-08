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Erciyes'te sucuk ekmek yeme yarışması

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Sucukla patla' sloganı kapsamında sucuk ekmek yeme yarışması yapıldı

08 Nisan 2018 18:38

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi\'nde \'Sucukla patla\' sloganı kapsamında sucuk ekmek yeme yarışması yapıldı.
Erciyes A.Ş. tarafından kayak merkezinde düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışmasına 10 kişi katıldı. Yarışmacılar 10 dakika boyunca önlerinde bulunan sucuk ekmekleri yemeye çalıştı. Vatandaşlar da yarışmacıları ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, 10 dakikada 8 sucuk ekmek yiyen Ahmet Kütük birinci, 7 sucuk ekmek yiyen Tarık Aydın ikinci, 6,5 ekmek yiyen Ömer Faruk Aktan ise üçüncü oldu. Yarışmanın galibi Ahmet Kütük, güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, ekmek yerken zorlandığını söyledi.
Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu yıl ilk kez sucuk yeme yarışması düzenlediklerini belirterek, güzel bir organizasyon olduğunu kaydetti. Sucuğun tanıtımı noktasında bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Cıngı, bu tür yarışmaları geleneksel hale getireceklerini söyledi.
Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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