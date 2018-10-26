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Erciyes'te sezonun ilk kar kazası

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi'nde yağan kar sonrası sezonun ilk kazaları da yaşandı

26 Ekim 2018 14:11

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi\'nde yağan kar sonrası sezonun ilk kazaları da yaşandı. Ayrı ayrı meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 20 araç birbirine girdi.
Yoğun tipi ve kaygan zemin sonrası,  yolda yaklaşık 5 santimetreye ulaşan karda  kontrolünü kaybeden araç sürücüleri trafik kazası geçirdi.  Kayseri - Develi yönüne giden araçların, ayrı ayrı yaşanan zincirleme trafik kazalarında 20 otomobil ve minibüs birbirine girdi. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza bölgelerinde kar temizleme ekipleri de yaparak yolları ulaşıma açtı.
Jandarma ve bölge trafik ekipleri Erciyes Dağı\'nda  Kayseri- Develi, Develi- Kayseri yönlerinde seyreden araçların kar lastiği takmaları veya zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

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