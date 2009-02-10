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Yaşam

Erciyes'te sezon uzayacak

Erciyes Dağı'nda gece boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.

10 Şubat 2009 02:00

Erciyes Dağı'nda gece boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erciyes Kayak Merkezi ile Şeytanderesi, Koçdağı, Kuzey Buzulu, Sütdonduran Yaylası ve Aksuyurdu bölgelerine dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kayakevi yetkilileri, son yağışla birlikte kar kalınlığının 122 santimetreye çıktığını kaydetti.

Kayak öğretmeni Veysel Değirmenci ise AA muhabirine, yeni yağışlarla birlikte kayak sezonunun uzayabileceğini belirterek "son yağışlar kayakseverleri sevindirdi. Bu yıl kar yağışı geç başladı ama şubat ayındaki yağışlar yeterli oldu" dedi.

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