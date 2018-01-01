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Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes kayak merkezi, yeni yılda kayak severlerin adresi oldu

01 Ocak 2018 00:37

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes kayak merkezi, yeni yılda kayak severlerin adresi oldu. Erciyes\'te meşaleli ve havai fişekli kayak gösterisi yapıldı.
Kayseri\'de yeni yıl kutlamaların tercih edilen adresi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Erciyes\'teki yeni yıl kutlamalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'de katıldı. Erciyes\'in zirvesinden ellerindeki meşaleler ile kayarak inen Kayseri Erciyes A.Ş pist güvenlik ekibi ve Snow Akademia kayak okulu eğitmenleri meşaleler ile görsel bir şölen sundu. Erciyes kayak merkezindeki yeni yıl etkinliklerine katılan Bakan Özhaseki, yeni yılın mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, \"İnşallah geçtiğimiz yılın sıkıntılarını geride bırakırız. Erciyes\'e gelmek benim için bir başka duygu. Çünkü buralara çok büyük emekler verdik. Erciyes\'i bu şekilde görmek çok güzel. İnsanların mutlu bir şekilde buralarda kayak yaptığını görmek benim için dünyanın en güzel mutluluğu. Çok şükür Türkiye\'nin en güzel kayak merkezine sahibiz. Buraların kıymetini bilen sizler varsınız. Siz buraların keyfini çıkartınca ben de mutlu oluyorum\" dedi. Bakanın konuşmasının ardından Erciyes\'te havai fişek gösterisi sunuldu.

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