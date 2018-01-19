Erciyes'te kar kalınlığı 2 metre, kent merkezinde 32 santim

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de beklenen kar yağışı dün gece başladı. Erciyes Kayak Merkezi\'nde son yağışla kar kalınlığı 2 metrenin üstüne çıktı. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 32 santim olarak ölçüldü.

Çiftçilerin ve tatilcilerin dört gözle beklediği kar yağışı Kayseri\'nin Talas, Hacılar,Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde etkili oldu. Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçesinde çok sayıda grup köyünün yolları kardan kapandı. Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Kayseri- Erciyes karayollarında ulaşım kontrollü olarak yapıldı. Bölge trafik ekipleri ve jandarma kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların ,seyahat etmesine mani oldu. Kayseri-Erciyes-Develi karayolunda ise Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait karla mücadele araçları sürekli çalışma yaptı. Kayseri kent merkezinde kar kalınlığı 32 santim, Talas ve Hacılar ilçelerinde ise 35 santime ulaştı. Kar yağışı sonrası Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri ana arterlerde karla iş makineleriyle kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Karne almaya giden öğrenciler ise kar topu oynayıp, karın tadını çıkarttı



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