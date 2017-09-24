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Spor

Erciyesspor, İstanbul deplasmanına da gidemeyebilir

İlyas KAPLAN/TÜRKİYE 3'üncü Lig 2'nci Grupta yer alan son deplasmanına maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Kayseri Erciyesspor’un Çarşamba günü oynanması gereken Erok Spor deplasmanına gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor

24 Eylül 2017 17:39

İlyas KAPLAN/TÜRKİYE 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta yer alan son deplasmanına maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Kayseri Erciyesspor’un Çarşamba günü oynanması gereken Erok Spor deplasmanına gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İki sezondur maddi imkansızlıklarla uğraşan Kayseri takımı bu sezon ilk puanını dördüncü hafta evinde konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği’nden aldı. Kayseri Erciyesspor’un üçüncü hafta Van deplasmanına takım otobüsünde mazot olmadığı gerekçesi ile gidememişti. Mavi – siyahlı takımın beşinci haftada oynanması gereken Erok Spor maçı için İstanbul deplasmanına gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Konu ile ilgili konuşma yapan Kayseri takımının deneyimli teknik direktörü Ertuğrul Seçme, deplasmana gidip gidemeyecekleri hakkında yönetimden bir bilgi gelmediğini kaydetti. Seçme, “ Üçüncü hafta Van deplasmanına gidememiştik. İstanbul’da oynayacağımız Erok Spor maçına gitmemiz lazım. Bu gençlerin geleceği var. Erciyesspor şehrin eski marka takımıdır. Lige devam etmesi gerekiyor. Genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması gerekiyor. Onun için şartlar ne olursa olsun, lige devam etmemiz gerekiyor. Buna yönetim kurulumuz karar verecek” diye belirtti.

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