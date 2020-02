Erciyes'in zirvesinde şiddet kurbanı kadınları andılar

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KADINLAR Günü, Kayseri\'de hafta sonu Erciyes Dağı\'nda 2 ayrı etkinlikle kutlandı. Kayseri ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 75 kadın ve erkek dağcı Erciyes Dağı\'nın 2 bin 800 metresindeki Koçdağı zirvesine ulaştı. Grup burada, \'Kadına değil, şiddete el kaldır\' sloganı ile teröristler tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmen ile Sakarya\'da 10 aylık oğluyla öldürülen hamile Suriyeli Emani Al-Rahman için pankart açtı. Ankara Güvenpark\'ta 2 yıl önceki patlamada kızı Destina Peri Parlak\'ı (16) kaybeden dağcı Hacer Peri Parlak\'ın gönderdiği mektup ise duygusal anlar yaşattı.

Alberg Gençlik ve Spor Kulübü\'nün bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koçdağı tırmanışına Kayseri ve ülkenin çeşitli illerinden kadın ve erkek 75 dağcı katıldı. Etkinliğe Kayseri\'deki başta kadın dernekleri olmak üzere birçok STK da destek verdi. Erciyes Dağı\'nın Tekir Yaylası\'ndaki Oteller bölgesinde bir araya gelen kadınlar, Erciyes Dağı\'nın tam karşısındaki 2 bin 800 metredeki Koçdağı zirvesine, yaklaşık 3 saatlik bir tırmanışın ardından ulaştı. Burada spor kulübü adına ekip lideri ve profesyonel dağcı Nuray Karakaya bir konuşma yaparak \'\'Özgecan \'ın ölümü ile başladığımız etkinliğimizin 4\'üncüsünü bu yıl şehit öğretmen Aybüke ile çocuğuyla ve karnındaki bebeğiyle tecavüz edilerek öldürülen Suriyeli Emani\'ye adıyoruz. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu etkinliğimizi kadına şiddeti kınamak ve dikkat çekmek için yapıyoruz. Ruhları şad olsun\'\' dedi.

TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN KIZI İÇİN YAZDIĞI MEKTUP AĞLATTI

Daha sonra kadın ve erkek dağcılar Aybüke öğretmenin söylediği, \'Magusa Limanı\' türküsünü onun anısına seslendirdi. Bu arada Ankaralı kadın dağcı Hacer Peri Parlak\'ın Ankara Güvenpark\'ta iki yıl önceki patlamada yaşamını yitiren kızı Destina Peri Parlak için yazdığı mektup, dağcı Meliha Tekin tarafından okundu. 13 Mart 2016\'da saat 18.45\'te Ankara Kızılay Güvenpark\'ta meydana gelen, bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 36 kişiden biri olan Destina Peri Parlak\'ın annesinin mektubunda şu satırlar yer aldı:

\'\'Hayatımıza bir mucize gibi girdin Peri kızım. Sanki sihirle gelmiştin hepimize iyi gelmişti gelişin. Aşkların en güzeliydin, sevgiydin, emektin, yaşam enerjimdin. Kendimi bu aşkın büyüsüne o kadar kaptırmışım ki, bir gün benden koparılıp alınacağını hiç aklımdan geçirmedim. Seni lanet olası terör çaldı benden bizden. Evet sen gitmedin gitmek istemezdin bu kadar sevenini bırakmazdın. Hele de beni hiç bırakmazdın. Sana gelecek her kötü şey bana gelsin dediğim kuzum, yokluğun her gün daha ağır, özlemin kocaman bir ateş topu. Gelişin cenneti yaşatırken, gidişin cehennemi yaşattı, yaşatıyor ama İnanmak istiyorum hiç tanımadığın babanla beraber mutlu olduğuna ve beni bir gün beraber karşılayacağınıza. Bir peri masalıydın bizim masalımızdın ve bu masal hiç bitmeyecek. Aşk hiç biter mi... Hep bizimlesin, biz hep seninleyiz Destinam.\'\'

Daha sonra katılımcı kadınlara, Tekir Yaylası\'ndaki Alberg Spor Kulübü\'nde düzenlenen kokteylde birer belge verildi.



