Erciyes'e yağan kar sonrası Kayseri'de sıcaklık sıfıra düştü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de soğuk ve yağışlı hava sonucu Erciyes Dağı\'na yağan mevsimin ilk karı sonrası kent merkezinde ve ilçelerde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır ve sıfırın altına kadar düştü.

Erciyes Dağı\'na yağan sezonun ilk kar yağışı ardından kent merkezinde gündüz en yüksek sıcaklık 30 dereceden 16 dereceye kadar düştü. Gece, Kayseri kent merkezinde en düşük sıcaklık 2 derece, Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı İlçesi\'yle Sarız\'da sıfıra kadar indi. Meteoroloji uzmanları Uzunyayla\'da bu gece en düşük sıcaklığı eksi 2 olarak beklediklerini ifade etti.