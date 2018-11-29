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Erciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldı

KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı yaptıkları sırada ayaklarından yaralanan bir kadın 2 dağcı, kendilerine ulaşan ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü

29 Kasım 2018 13:58

KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Dağı\'na zirve tırmanışı yaptıkları sırada ayaklarından yaralanan bir kadın 2 dağcı, kendilerine ulaşan ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Melikgazi ilçesi sınırlarında kalan 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı\'na tırmanan Nesra Kılıççeken (18) ile İbrahim Ziya Toker (40), 3 bin 150 metredeki Çobanini Tekirkapı mevkiinde ayak bileklerinden yaralandı. Hareket edemeyen 2 dağcı, yardım istedi. Jandarma Kurtarma Timi tarafından bulunan dağcılar, sedyeye konularak, 2 bin 150 metredeki Tekir Yaylası\'nda bulunan oteller bölgesine indirildi. 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edilen yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

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