Erciyes'e sezonun ilk karı yağdı

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, Erciyes Dağı\'na sezonun ilk karı yağdı.

Bu akşam saat 18.00’de başlayan kar yağışı ile Erciyes Dağı beyaza büründü. Sezonun ilk karının yağdığı Erciyes’in fotoğraflarını çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te sosyal medyadan kar yağan Erciyes Dağı\'nın fotoğrafını paylaşarak, “Güzel Erciyes’imize sezonun ilk karı yağdı. Hayırlı bereketli olsun” dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Kayseri’de bugün en yüksek hava sıcaklığı 23, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece olduğu belirtilirken, yarın ise yer yer yağışlı en yüksek hava sıcaklığının 18, en düşük hava sıcaklığının ise 3 derece olacağı ifade edildi.