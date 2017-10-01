T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciyes'e sezonun ilk karı yağdı

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

01 Ekim 2017 23:20

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, Erciyes Dağı\'na sezonun ilk karı yağdı.
Bu akşam saat 18.00’de başlayan kar yağışı ile Erciyes Dağı beyaza büründü. Sezonun ilk karının yağdığı Erciyes’in fotoğraflarını çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te sosyal medyadan kar yağan Erciyes Dağı\'nın fotoğrafını paylaşarak, “Güzel Erciyes’imize sezonun ilk karı yağdı. Hayırlı bereketli olsun” dedi. 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Kayseri’de bugün en yüksek hava sıcaklığı 23, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece olduğu belirtilirken, yarın ise yer yer yağışlı en yüksek hava sıcaklığının 18, en düşük hava sıcaklığının ise 3 derece olacağı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİde Erciyes DağıBuErciyes DağıSezonunErciyesinBüyükşehir Belediye Başkanı MustafaErciyesimizeHayırlıBölge MüdürlüğündenKayseride

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24