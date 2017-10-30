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Erciyes'e kar yağışı altında 'Cumhuriyet Tırmanışı'

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü nedeniyle Erciyes Dağı'na, kar yağışı ve tipi altında iki ayrı kulvardan toplam 125 dağcı başarılı bir tırmanış yaptı

30 Ekim 2017 12:41

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle Erciyes Dağı\'na, kar yağışı ve tipi altında iki ayrı kulvardan toplam 125 dağcı başarılı bir tırmanış yaptı. Cumhuriyet Bayramı\'nı Erciyes zirvesinde kutlayan dağcılar, Türk bağrağı açıp, İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda bulundu.
Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte  zirve tırmanışı Şeytanderesi sol kulvarından 70, zorluk derecesi  yüksek olan Sütdonduran buzul rotasından ise 55 olmak üzere 125 dağcı, olumsuz hava koşullarına karşın Erciyes Dağı\'nın 3 bin 916 metrelik zirvesine ulaşıp, Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayıp, Atatürk\'ü andı. Tekir Yaylası\'ndan yola çıkan ve Şeytanderesi\'nden zirve yapan ekibin liderliğini İsmail Yılmaz, Osman Kalaycıoğlu ve Dağcılık Federasyonu As Başkanı Ertuğgrul Tugay, Hacılar üzerinden gerçekleştirilen Sütdohnduran rotasındaki 55 dağcıya ise Dağcılık Kayseri il temsilcisi Ahmet Duran, Yusuf Hakan Özdemir ve  Dağcılık Federasyonu  yönetim kurulu üyesi, antrenörler Hakkı Oğur ile Cengiz Erdener liderlik etti. Profesyonel  lider dağcı İsmail Yılmaz her 2 tırmanışı DHA\'ya şöyle anlattı:
\'\'Her iki rotadan yapılan tırmanış gerçekten çok başarılı geçti. Şeytanderesi\'nde kurduğumuz kampta gece sabaha kadar saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına esti ve tipi çıktı. Saat 05.00\'te zirveye doğru yola çıktığımızda kar yağışı başladı. Şeytanderesi kulvarından kulvarından zirveye ulaştıktan sonra, kötü hava koşulları yüzünden Sütdonduran kulvarından gelen 55 kişilik ekiple buluşmaya beklemeden, şanlı bayrağımızı açıp, İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunduk. Sonra  aynı rotadan 13.15\'te kamp ulaşıp, çadırlarımızı topladık. Sütdonduran\'dan gelen ekipleTekirkapı\'da buluşup,  düzenlenen törenle dağcılarımıza katılım belgelerini verdik.\'\'

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