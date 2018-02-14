Erciyes'deki Dünya Kupası Snowboard Şampiyonası 40 ülkeden canlı yayınlanacak

KAYSERİ (DHA)

ULUSLARARASI Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Erciyes dağında 3 Mart\'ta düzenlenecek Dünya Kupası Snowboard Şampiyonası\'nda 19 ülkeden 120 sporcu mücadele edecek. Yerli ve yabancı bir çok birçok misafirinin ağırlanacağı şampiyona 40 ülkeden canlı yayınlanacak.

İtalya’nın en gözde kayak merkezleri Carezza ve Cortina; global çapta yarışların düzenlendiği Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Avusturya Alp’lerinin zirvelerinden biri olan Lackenhof gibi dünyaca ünlü kayak merkezlerinde gerçekleşen bu dev organizasyonun final etabı, 3 Mart 2018’de Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak. 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun kıyasıya mücadele edeceği yarışma, 210 cm kar kalınlığına sahip özel hazırlanmış pistte gerçekleşecek. Erciyes’te 2018 şampiyonunun belirleneceği ve Kristal Küre’nin sahibini bulacağı etkinlik, yerli yabancı birçok misafiri ağırlayacak.

Uluslararası Kayak Federasyonu\'nun (FIS) en prestijli sportif organizasyonlarından biri olan müsabaka için Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapıda konumlu 2700 Metre rakımlı pistte, 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu mücadele edecek. Yarış sırasında global kış sporları alanında uzman 350 kişilik ekip görev yapacak. Dünya genelinde 9 global network üzerinden başta Çin’e, Kore’ye, Japonya’ya, Rusya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan İngiltere’ye olmak üzere tüm dünya genelinde 40 farklı ülkede canlı yayınlanarak ekranlarda Erciyes-Kayseri Tur olarak yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak müsabakaları, on binlerce kış sporları tutkunu ise yerinde izleyecek.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise, \"Olimpiyatlardan sonra böylesine büyük ve önemli bir organizasyonun ülkemizde Erciyes’te yapılıyor olması Türkiye’nin kış sporları potansiyelini dünyaya duyurmak adına muhteşem bir fırsat. Geçtiğimiz yıl Eurosport ve 9 global yayın kuruluşu tarafından 35 farklı ülkede canlı olarak yayınlanarak yaklaşık 2,5 milyar kişiye ulaşan organizasyonu, 17 bin kişi yerinde izlemişti. Önümüzdeki ay bu organizasyon vesilesiyle minimum 22 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı ön görüyoruz\" şeklinde konuştu.

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