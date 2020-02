Erciyes, yılbaşında Rusları ağırlayacak

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında Rusya vatandaşlarını ağırlayacak. Erciyes\'in kentte önemli katkılar sağladığını belirten Murat Cahid Cıngı, \"Erciyes Master Planı şimdiden Kayseri’ye döviz girdisi, ticari canlılık ve ekonomik güç katarak çok önemli hizmetler vermeye başladı\" dedi.

Türkiye\'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Erciyes A.Ş’nin Rusya’daki tanıtım ve reklam çalışmaları sonucunda geçen yıl 29 Aralık\'ta, kent tarihinde ilk olarak başlayan Moskova-Kayseri arasında direkt charter seferleri ile Rus turistler kayak sezonu boyunca her hafta kafileler halinde Erciyes’e gelmişti. Kış sezonu süresince 250 kişilik kafileler halinde her hafta kente gelen Rus turistler Erciyes’te kayak yaparak, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında Kapadokya’yı da keşfetme imkanı buldu. Dünya standartlarındaki pistleri ve sunulan hizmetler ile Rus kayak severlerin dikkatini çeken Erciyes, 2018-2019 kayak sezonunda da her hafta Moskova’dan kalkan uçaklarla yeni misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlk Rus turist kafilesi 28 Aralık\'ta başlayacak seferle gelip yılbaşına Erciyes’te girecek.

\'ERCİYES MASTER PLANI\' KAYSERİ\'YE EKONOMİK GÜÇ KATMAYA BAŞLADI\'

Rus turistlerin kayak için Kayseri\'yi tercih ettiklerini belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, \"Erciyes’i dünya insanlığına açma gayretlerimiz içinde ilk defa geçen yıl konjonktürel olarak ticari ve turizm ilişkilerimizin de oldukça üst seviyede seyrettiği Rusya pazarına açılmıştık. Çok güzel neticeler elde ettik. Kapadokya’yı da gezerek bölgenin tarihi ve tabii güzelliklerini keşfettiler. Rus turistler buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldı ve bu memnuniyetin eseri olarak yeni kayak sezonunda da Rusları Kayseri’de ağırlamaya devam edeceğiz. Yani, hizmete girmesinden birkaç yıl sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ‘in Erciyes Master Planı şimdiden Kayseri’ye döviz girdisi, ticari canlılık ve ekonomik güç katarak çok önemli hizmetler vermeye başladı\" ifadelerine yer verdi.



