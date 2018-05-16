Erciyes, Uzakdoğu medyasında

KAYSERİ (DHA) -

Antrenmanlarını Erciyes\'te sürdüren Malezya Sapura Cycling Team\'in usta pedalcıları, Erciyes Dağı\'ndaki kampın ardından katıldıkları yarışlarda önemli dereceler elde etti.

Sporcular Erciyes\'te yapılan yarışların performanslarını arttırmada çok verimli olduğunu vurguladı. Erciyes\'teki irtifa kampları Malezya basınında da geniş yer buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile Yüksek İrtifa Bisiklet Kamp olanaklarının dünya çapında tanıtımının yapılması amacıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bilgilendirme gezileri ile bölgeye getirilen yabancı bisiklet takım antrenörleri, bisiklet federasyon başkanları ve kulüp yöneticilerine, yerinde yapılan tanıtımlar meyvelerini vermeye başladı. Malezya\'nın kıta bisiklet takımı olan Sapura Cycling Team\'ın başarılı sporcuları Erciyes\'te yapmış oldukları kampın performanslarını geliştirmede çok önemli yer edindiğini belirtti. Katıldıkları yarışlarda derece almalarında Erciyes Dağı\'nda yapmış oldukları antrenmanların büyük etkisinin olduğunu vurgulayan şampiyon sporcular bundan sonraki çalışmalarına da Erciyes\'te devam ettirecek. Usta pedalcılar üzerinde etkili olan Erciyes kampları Malezya basınında da geniş yer buldu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, \"Erciyes irtifa kamplarına, yabancı bisiklet takımlarını getirmek için dünyanın dört bir yanından, aralarında GazProm Rusvelo, Ccc Sprandi Polkowice ve Astana Pro Team gibi markalaşmış 41 ülkenin uluslararası bisiklet takımlarını davet edip Erciyes\'i tanıttık. Geçen haftalarda Rusya, Belarus, Malezya, Polonya, öncesinde İtalya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelerden profesyonel bisiklet sporcuları dağımıza gelerek 21 gün boyunca irtifa kampında antrenman yaparak yarışlara hazırladılar, önemli başarılar elde ettiler. Bisiklet takımının yetkilileri Erciyes\'te yaptıkları çalışmalar neticesinde çok büyük verim aldıklarını bizlere sürekli iletiyorlar. Erciyesimizin sahip olduğu bu potansiyelin Uzak doğuya kadar uzanması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllar Erciyes Global bisiklet takımlarının kamp yaptığı bir merkez olarak ön plana çıkacak\" dedi.

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