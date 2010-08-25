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Yaşam

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNE 67 SÖZLEŞMELİ ALINACAK KAYSERİ (A.A)

25 Ağustos 2010 15:57

-ERCİYES ÜNİVERSİTESİNE 67 SÖZLEŞMELİ ALINACAK KAYSERİ (A.A) - 25.08.2010 - Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) 4/B statüsünde 67 sözleşmeli personel alınacak. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere bin 719 lira maaşla 1 mühendis, bin 564 lira maaşla 50 hemşire, bin 16-bin 168 lira arasında maaşla 11 büro personeli ile bin 61 lira maaşla 4 sağlık teknikeri ve 1 tekniker alınacak.  Başvurular 7 Eylül Salı gününe kadar Personel Daire Başkanlığı'na yapılabilecek.  Personel alımı ile ilgili üniversitenin www.erciyes.edu.tr adresindeki internet sitesinden de bilgi alınabilecek.

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