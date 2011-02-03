T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NE 13 PROFESÖR ALINACAK ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 13:30

-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NE 13 PROFESÖR ALINACAK ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde çalışmak üzere 13 profesör istihdam edecek. Üniversitenin, resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre, Tıp Fakültesi'nden ortopedi ve travmatoloji, iç hastalıkları, tıbbi biyoloji, fiz.tıp ve rehabilitasyon, plastik, rek. ve est. cerrahisi bölümlerine 1'er, Fen Fakültesi'nden genel fizik bölümüne 1, Veteriner Fakültesi'nden gıda hijyeni ve teknolojisi, histoloji ve embriyoloji, iç hastalıkları bölümlerine 1'er, Hukuk Fakültesi'nden medeni hukuk bölümüne 1 olmak üzere toplam 13 profesör alacak. Profesörlerde aranan özellikler: ''Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması,  Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak, Profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili birim tarafından kabul edildiğine ilişkin belge,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince profesör adaylarının yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirtmesi'' Ayrıca, öğretim üyeliğine başvurma kriterlerine üniversitenin web sitesi olan ''www.erciyes.edu.tr'' adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24