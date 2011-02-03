-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NE 13 PROFESÖR ALINACAK ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde çalışmak üzere 13 profesör istihdam edecek. Üniversitenin, resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre, Tıp Fakültesi'nden ortopedi ve travmatoloji, iç hastalıkları, tıbbi biyoloji, fiz.tıp ve rehabilitasyon, plastik, rek. ve est. cerrahisi bölümlerine 1'er, Fen Fakültesi'nden genel fizik bölümüne 1, Veteriner Fakültesi'nden gıda hijyeni ve teknolojisi, histoloji ve embriyoloji, iç hastalıkları bölümlerine 1'er, Hukuk Fakültesi'nden medeni hukuk bölümüne 1 olmak üzere toplam 13 profesör alacak. Profesörlerde aranan özellikler: ''Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması, Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak, Profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili birim tarafından kabul edildiğine ilişkin belge, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince profesör adaylarının yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirtmesi'' Ayrıca, öğretim üyeliğine başvurma kriterlerine üniversitenin web sitesi olan ''www.erciyes.edu.tr'' adresinden ulaşılabilecek.