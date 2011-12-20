-Erciyes Üniversitesi'nde 'evlilik okulu' KAYSERİ (A.A) - 20.12.2011 - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) açılan evlilik okulunda, evlenme hazırlığındaki çiftler veya yeni evlilere, eğitim verilecek. Eğitim sonunda başarılı kursiyerler, sertifika alacak. Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (ERREM) Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Atak, yaptığı açıklamada, gençlerin evliliğe hazırlanmasına destek sağlamak amacıyla evlilik öncesi eğitim programı düzenleyeceklerini bildirdi. Toplam 20 saatlik eğitim programı sonunda başarılı kursiyerlere, 'evlilik okulu sertifikası' vereceklerini belirten Atak, şunları kaydetti: ''Toplumumuzda evlilik öncesinde, gençler yeterince bilgi sahibi olamamaktadır. Fısıltı gazetesi yoluyla edindiği duyumlardan ve medyadaki dizilerde gördüğü örneklerden yola çıkan evlilikler, kısa süre sonra çatırdamaktadır. Evlilik anlık bir birliktelik değil, bir ömür boyu sürecek yaşantının başlangıcıdır. Bilinçsizce yapılan evliliklerin birçoğu şiddetli geçimsizlik ve boşanma ile noktalanmaktadır. Yeni evliler çocuk eğitimi ile ilgili bilgileri sadece yaşantı içerisinde deneme yanılma yolu ile öğrenmektedir. Bu programda evlenecek gençlerin, evliliğe hazırlanması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni evli çiftler de kursa katılabilir. Evlilik okulu ile yaşanabilecek sorunlar düşünülerek, bunların çözümü için bireylerin bilgi sahibi olması ve evliliğe zihnen hazırlıklı olması amaçlanmaktadır.'' Kurs için başvuruların başladığını, 20 kişilik grup oluştuğunda kurs programının uygulanacağını kaydeden Atak, kursa çift veya tek kişi olarak katılım olabileceğini belirtti. Atak, hafta sonları düzenlenecek kurs programında, evliliğe hazırlık, evlilikte eş seçme, evlilik psikolojisi, evlilikte iletişim ve sorun çözme, evlilikte mutluluk, anne-baba olmaya hazırlık konularında eğitim verileceğini sözlerine ekledi.