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Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı

20 Mayıs 2020 15:54

Erciyes Üniversitesi'nde Covid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandı. Devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliği test edilecek.

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