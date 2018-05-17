Erciyes Ultra Sky Dağ Koşusu 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek

KAYSERİ,(DHA) - ERCİYES Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 6-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Erciyes’in volkanik tepelerinde 3\'ncü kez gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3\'ncü kez düzenlenecek olan ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği sertifikalı, Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu 6-8 Temmuz 2018 tarihlerinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde yapılacak.

Doğa ve sporun bir arada olduğu maraton, Vertical Kilometer 4.5 kilometre, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 12K Hacılar, Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak. Erciyes Dağı’nda yapılacak zorlu yarışlara sadece kayıtlı koşucular katılabilecek. Vertical Kilometer (VK) yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanı sıra, dünyanın 2.\'nci Avrupa\'nınsa 1\'nci en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. Yarışında atletler 2250 metre irtifadan başlayıp 4.5 kilometre uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde 1000 metre tırmanma koşusuyla Erciyes’in 3350 metre irtifada finişe ulaşacaklar.

60K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda yarışmacılar, 64 kilometrelik çetin arazide 3000 metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, görkemli Erciyes Dağı’nın volkanik tepelerine meydan okuyarak dağın dört bir yanını 360 derece dolanacak. 15 saat sürmesi beklenen bu koşuda yarışmacılar Uluslararası yarışlara katılabilmek için gerekli puanları hanesine yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. 25K Trail Run 2000 metre irtifada koşulacak 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor. 10K ise Hacılar ve Tekir Kapı arasında koşulacak 12 kilometre uzunluğunda bir parkur. Her parkurda katılım kontenjanı 200 sporcu ile sınırlı olacak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atletin katılacağı maratonda dünyaca ünlü isim Pau Capell’de yar alıyor.

(FOTOĞRAFLI)