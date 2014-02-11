Erciyes, suni karla Soçi oldu

Türkiye ’de uzun yıllardır görülmeyen bir kuraklık yaşanıyor. Barajlar susuz, dağlara da kar düşmüyor. 16 kayak merkezi olan Türkiye’de çoğu tesis açılamadı. Kayseri Erciyes ise son dönemde yaptığı yatırımlarla, yağış olmamasına rağmen suni karla pistlerini açmayı başardı. Her biri 1.5 milyon lirayı bulan 21 kar yapma makinesi ile pistlere sürekli kar püskürtülüyor.

Yıllardır Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilen Erciyes’teki kayak merkezi, 2005’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. O günden bu yana da Erciyes’e kış turizmi için yatırımlar devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca sadece proje üzerinde çalışmalar yapıldı. Erciyes master planı hazırlandı. İnşaatlar başladı. Projenin tamamı şu anda hayata geçirilmiş değil. Hafta sonu 15 yeni pistin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye göre, Soçi’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nı dahi yapabilecek kapasiteye sahip Erciyes. Özhaseki, projeye başlamadan önce Avusturya’nın Insburg bölgesine, Alpler’deki kayak merkezlerine gitti. Avusturyalı bir firmayla anlaştı. Bir yıl araştırma yapıldı. Şu andaki maliyeti 150 milyon Euro’yu bulan yatırımlar için proje hazırlığı 2-3 yıl sürdü.

‘Kel hali ilk kez gördüm’

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, proje aşamasına önce küresel ısınma ile ilgili bir sempozyum yapılarak başlandı. Kayseri’ye 103 akademisyen gitti. Rapor hazırlandı. Özhaseki, bilim insanlarının hazırladığı raporu şöyle anlattı: “Erciyes’e kar yağma konusunda sıkıntı yaşanmayacağını söylediler. Hazırladıkları raporda önümüzdeki 100 yıl Erciyes’in küresel ısınmadan etkilenmeyeceğini belirttiler. Biz de temelleri attık.”

Şu anda Erciyes’te 102 kilometrelik pist bulunuyor. Telesiyej, teleski gibi yatırımların tamamı bitti. Pistlerin ise yaklaşık yüzde 50’si açıldı. Proje tamamlanınca 200 kilometrelik pist olacak. Mevcut 4 otel bulunan Erciyes’e 21 otel daha yapılması planlanıyor. 7 otelin temeli atılmış durumda. Özhaseki yatırımların 2-3 yıl sonra tamamlanacağını söyledi. Ancak bu yılki kuraklık Erciyes’i de etkilemiş durumda. Özhaseki, “Bugüne kadar Erciyes’in böyle kel halini ilk kez gördüm. Bu mevsimde her yer bembeyaz olurdu. Kar yapma makineleriyle pistleri açabildik. Yüzde 90’ı suni kar” dedi.

Kar püskürtme makineleri ana pistlerin çoğunda var. Her birinin maliyeti 1-1.5 milyon lira. Kar makinelerinin kar üretebilmesi için suya ihtiyacı var. Bunun için de yapay bir göl oluşturulmuş. Gölden makinelere hat çekilerek kar üretimi sağlanıyor. Ancak makineler eksi 2 derece ve altında çalıştırılıyor.

Kayseri Belediyesi, kayak merkezi yatırımını yaparken sporcuları da unutmadı. Özhaseki’ye göre, Hisarcık pistleri özellikle sporcuların tercih edeceği zorluk derecesi yüksek pistlerden oluşuyor.

Özhaseki, 2015 Avrupa Şampiyonası için de başvurduklarını ve finale Bosna-Hersek ile birlikte kaldıklarını ancak Bosna’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ricasıyla yarıştan çekildiklerini anlattı.