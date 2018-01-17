Erciyes, sömestirin gözdesi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en uzun ve en yüksek pistlerine sahip, toz karıyla bilinen Erciyes Dağı sömestir tatilinin de gözdesi oldu. Erciyes Dağı\'nın 2 bin 150 metresindeki Tekir Yaylası\'nda bulunan oteller ve kent merkezindeki oteller tatil öncesi şimdiden doldu. 30 Kasım\'da pistlerini kayakçılara açan tek kış sporları merkezi olan Erciyes, sömestir tatili için paket programlarla ilgi görüyor.

Dağın yönetimini üstlenen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Dağı\'nın şu anda 1 metre 60 santime ulaşan kar kalınlığı, 36 suni karlama cihazı ile Türkiye\'nin kar garantili önemli kayak merkezi olduğunu söyledi. Rus turist gruplarını bu sezon ilk kez ağırlayan Erciyes Dağı\'nın 34 farklı pistle sömestir tatili için son derece ideal merkez olduğunu, 102 kilometreyi bulan, engelsiz kayak pistleriyle kayak öğrenmek isteyenlerin Erciyes\'te aradıklarını bulduklarını dile getirdi. Cıngı, şöyle dedi:

\"Şu anda dağdaki otellerimizin yatak kapasitesi 1500 dolayında. Kentteki otellerle birlikte kapasite 6 bine ulaşıyor. Erciyes Dağı, hava alanında indikten yarım saat sonra otoban gibi yollarla ulaşabilinen tek kayak merkezi. Avrupa\'da benzeri merkezlere insanlar gidebilmek için 2-3 saatini yolda geçiriyor. Çok iddialı olarak söylüyorum, 3 bin 916 metrelik zirveye sahip Erciyes\'te 3 bin 400 yükseklikteki pisti ile Türkiye\'de en yüksekte pisti bulunan kış sporları merkezidir. 18 telesiyej, teleski ve gondol ve taşıyıcılarla 18 mekanik tesisimiz her an hizmettedir. Pistlerde sürekli Erciyes A.Ş.\'ye ait güvenlik timleri, jandarma timleri de dolaşmaktadır. Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi kapılarındaki pistlerimiz sömestir tatilinde karne telaşını atlatan çocuklarımızı ve velilerini bekliyor.\"

ERCİYES KAYAK MERKEZLERİNİN EN EKONOMİK OLANI

Erciyes Dağı\'na ulaşmak için gelenler, kayaksever ve sporcular Büyükşehir Belediyesi\'ne ait belediye otobüslerinden tek biletle yetişkinler için 2.5 TL, öğrenciler ise 1.60 TL ödüyor. Develi ilçesine giden dolmuşlardan kişi başı 6 TL\'ye veya taksiyle 60-70 TL\'yle Erciyes\'teki oteller bölgesi olarak bilinen Tekir Yaylası\'na gidiyor. THY\'de Erciyes\'e gidenlerin kayaklarını ücretsiz olarak taşıyor. Mekanik tesislerden sezonluk yetişkinler 500 TL, öğrenciler 400 TL\'ye yararlanıyor. Yetişkinler günlük çıkışlar için 70 TL, öğrenciler 55 TL, 7 çıkış için yetişkinler 45 TL, öğrenciler 35 TL ödüyor. Kayak takımı kirası günlük 40 TL, kıyafetler de 30-40 TL arasında değişiyor. Kayak Federasyonunda belirlenen kayak öğretici ücret saati 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise, saati 80 TL, atlı kızak turu 60 TL, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Kayak okulunda ise kayak öğretmenin saati 50-60 TL arasında.

Erciyes Dağı\'nda Jet-ski, snowboard, paraşüt kayağı (Snow-kite) ücretleri ise pazarlığa tabi.



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