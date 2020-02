Erciyes Kış Sporları Merkezi'ni 2 milyon 250 bin kişi ziyaret etti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile birlikte basın toplantısı yaparak 2017-2018 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'ni bu kayak sezonunda 2 milyon 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan basın toplantısına Başkan Mustafa Çelik ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’te yapılan tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını ifade ederek, Kasım ayının sonunda açtıkları 2017-2018 sezonunda 122 gün kesintisiz hizmet verildiğini, olumsuz hava şartları nedeniyle sadece 1 gün hizmet verilemediğini söyledi. Kesintisiz kayak için yapılan yatırımla bu sezonla birlikte gece kayağının da yapılmaya başlandığını dile getiren Başkan Çelik, 16 Aralık-17 Mart tarihleri arasında gece kayağı ile 24 saat kesintisiz kayağa imkan sağlandığını kaydetti.

Yapılan tanıtım çalışmalarıyla Erciyes’teki ziyaretçi sayısının her geçen yıl daha da arttığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, bu yılki ziyaretçi sayısının 2 milyon 250 bine ulaştığını belirtti. Sadece kayak yapmak için Erciyes’e gelenlerde geçen yıl yüzde 40, bu yıl yüzde 42 artış yaşandığını ve kümülatif olarak artış oranının yüzde 98’e ulaştığını ifade eden Başkan Çelik, Erciyes’te aylık 40 bin kişinin kayak yaptığını, kızakla kayanların sayısının da 160 bine ulaştığını söyledi. Yapılan tanıtımlarla turist sayısında yaşanan artışa da değinen Başkan Çelik, bu sezon iki ay süresince her hafta 250 Rus turistin Moskova-Kayseri arasındaki charter seferiyle Kayseri’ye geldiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’in tanıtımı için yapılan çalışmalardan da ayrıntılarıyla bahsetti. Bu kapsamda Türkiye\'deki uluslararası fuarların yanı sıra Çin, Almanya, Rusya gibi ülkelerde fuarlara iştirak ettiklerini ifade eden Çelik, “Turizm acenteleri gibi hareket ederek Erciyes’i ve şehrimizi tanıttık. Rutin belediyeciliğin yanında şehrin ekonomisini büyütmenin de görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda Erciyes, şehre değer katıyor. Böylesine güçlü bir markanız varsa tanıtmanız gerekir. Erciyes, sezon boyunca şehrimize ekonomik katkı sağladı. Şehrin alışveriş merkezlerinde ve farklı yerlerinde kayakçı kıyafeti ile gezenleri görmek mümkündü” dedi.

\'ARTIK DÜNYADA ERCİYES’TEN BAHSEDİLİYOR\'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da Erciyes’te sezon boyunca gerçekleştirdikleri organizasyonlar hakkında bilgi verdi. Erciyes’in her yıl başarıdan başarıya koşarak ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini ifade eden Cıngı, “Son dört yılda yaptığımız dört dünya kupası ile milyarlarca insana ulaştık. Artık Amerika’dan Tayvan’a kadar tüm dünyadaki kayak camiası Erciyes’i biliyor. Düzenlediğimiz Dünya Snowboard Kupası artık gelenekselleşti. Bu sezon ayrıca yine Türkiye’de ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Kupası’na ev sahipliği yaptık. Dağ kayağı, karda bisiklet gibi etkinlikler düzenledik. Engelsizler Buluşması’nın bu yıl 8’incisini gerçekleştirdik. Bu yıl Türkiye’nin farklı illerinden 400 kişi bu etkinliğe katıldı. İlk kayak defilesini yine bu sezon yaptık. Havuza atlama eğlencesi, ‘Artık çekilmez oldun’ adını verdiğimiz kızak yarışması gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında yer aldı. Yaz aylarında da altyapının yeterli olduğu sporları yapmaya devam edeceğiz. Erciyes’i bu anlamda bisikletin merkezi yapmak istiyoruz. Şu anda bile ikisi farklı ülkelerden üç ayrı takım Erciyes’te kamp yapıyor. Downhill yarışlarının yapıldığı ve dünya haritasına giren ülkemizdeki tek dağ Erciyes. Dağcılık, trekking, kamping gibi etkinliklerimiz de ilgiyle karşılanıyor” diye konuştu.



