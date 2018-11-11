Erciyes Kış Sporları Merkezi'nden enflasyonla mücadeleye destek

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Merkezi\'nde geçen yılki fiyatlarda bir değişiklik yapmayacaklarını açıkladı. Çelik, hükümetin almış olduğu enflasyonla topyekun mücadele kararına hiç zam yapmayarak destek verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çelik, artık Erciyes’in aldığı TSE ISO 9001 ve IQ Net belgeleriyle kalitesini uluslararası anlamda tescilleyen bir kış turizm merkezi haline geldiğini belirtti. Her geçen yıl ilginin arttığı Erciyes’te bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını ifade eden Başkan Çelik, \"Uluslararası kalitesi tescil edilen Erciyes Kış Sporları Merkezi’nde hükümetimizin aldığı enflasyonla topyekun mücadele kapsamında bu sene fiyatlarımıza zam yapmıyoruz. Geçen sene açıkladığımız fiyatlar bu sene de aynen devam edecek. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm kayak severler geçen seneki fiyatlarla kayak yapabilecekler\" dedi.

\'YURT DIŞINA KAYAK NEDENİYLE GİDEN DÖVİZ ÇIKIŞINI ENGELLİYORUZ\'

Sosyal belediyecilik kültürü ile ekmeğe, ulaşıma ve suya da zam yapmadıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, Erciyes’te de bu yaklaşımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Erciyes Kış Sporları Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sadece ülkemizin değil dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, \"Erciyes, yurt dışına kayak için dövizle gidenlerin de tercih edeceği bir kayak merkezi oldu. Böylece hem yurt dışına döviz çıkışını engelliyoruz hem de yurt dışından turistlerin tercihiyle döviz gelmesini sağlıyoruz\" diye konuştu.



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