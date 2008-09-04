Erciyes Dağı'nda yeni bir bitki türü keşfedildi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural, kendisine mesleğini öğreten hocasının adını, keşfettiği karanfil türü

bitkiye verdi.



Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural, yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nın 2600 metre yüksekliğindeki kayak pistlerinin bulunduğu 10 kilometreden daha küçük bir alanda görülen bir karanfil türü keşfettiğini söyledi.



Doktora hocası olarak kendisine mesleği sevdiren ender kişilerden biri olarak nitelendirdiği Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Aytaç'ın ismini keşfettiği bitkiye verdiğini belirten Yrd. Doç. DR. Vural, hocasının isminin dianthus aytachii isimli karanfil türüyle sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.



Dianthus aytachii bitkisinin nesli tehlikede olan ve acil olarak korunması gereken bir tür karanfil olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Vural, keşfettiği bitki hakkında şunları söyledi: "Erciyes Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenen (Erciyes Dağı'nın Nadir Bitkileri) isimli araştırma projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar sırasında dağın 2600 metre yüksekliğinde kayak pistlerinin bulunduğu alanda daha önce keşfedilmemiş bir karanfil türüne rastladım. Yüksek dağlara özgü küçük bir karanfil türü olan bu bitkiye meşhur bir Türk botanikçisi olan hocamın ismini verdim. Hocam Prof. Dr. Zeki Aytaç'ın ismi artık sonsuza kadar bilim

dünyasında yaşayacak. Dianthus aytachii küçük kırmızı, arka yüzü beyaz taç yapraklara sahip 4-5 santimetre boyunda yumak şeklinde bir bitki."



Bitkiyi koruma altına almalıyız



Bitkinin bulunduğu bölgede kayak pistlerinin yer aldığını ve bu bölgede çalışma yapmak isteyenlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini de belirten Yrd. Doç. Dr. Vural, "Kayak pistlerinin etrafında bulunan bu bitki türünün korunması için bölgede çalışma yapan ilgililerden çalışma öncesi bizimle irtibata geçmelerini arzu ediyoruz. Çok sınırlı bir bölgede yetişen bu bitkiye Kayseri olarak sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



Keşfettiği bitki türünün Dünya Bitki Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre kritik tehlike (CR) altında bir tür konumunda olduğunu da kaydeden Vural, Türkiye'de bu bitki gibi yüzlercesinin koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.



Erciyes Dağı bitki hazinesi



Erciyes Dağı'nın Türkiye'nin en önemli bitki alanlarından biri olduğunu anımsatan Yrd. Doç. Dr. Cem Vural, sözlerini şöyle tamamladı:"Yeni keşfedilen dianthus aytachii bitkisi ile 3917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda yetişen bitki türü sayısı 1171'e yükseldi. Bunların 46'sı ilk

defa Erciyes Dağı'nda keşfedilerek bilim dünyasına kazandırıldı. 11 bitki türü ise dünyada sadece Erciyes Dağı'nda bulunuyor."



Öğrencilerimel gurur duyuyorum



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Aytaç da yaptığı açıklamada, kendisinin de bazı hocalarının isimlerini keşfettiği bitkilere verdiğini, Türk bilim adamları arasında bunun bir gelenek haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Aytaç, şöyle devam etti: "Gerçekten de isminin ölümsüzleşmesi güzel bir şey. Bu Türk bilim adamlarının bir başarısı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bizdeki bu gelenek, yabancılarda da var. Bu dalda çalışma yapanların isimleri ölümsüzleşiyor."

