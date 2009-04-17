Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erciyes'in 2 bin metreden yüksek kesimlerinde bulunan kayak merkezi, Şeytanderesi, Sütdonduran Yaylası, Aksuyurdu, Koç Dağı, Lifos ve Çobanini bölgelerine sabaha karşı kar yağdı.



Kayakevi yetkilileri, son yağışla kar kalınlığının pistlerde 95 santimetreye ulaştığını, hafta sonu çok sayıda kayakçının Erciyes'e gelmesinin beklendiğini söyledi.



Kar yağışı nedeniyle Erciyes Dağı'nın çevresindeki Hacılar ilçesi ile Hisarcık, Kıranardı ve Erciyes semtlerinde çiçek açan kayısı ve badem ağaçları, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle zarar gördü.

