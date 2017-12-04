Erciyes Dağı haftasonu 20 bin kayakseveri ağırladı

KAYSERİ, (DHA)- YENİ kayak sezonunu bu yıl erken açan, kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı, hafta sonunda yerli ve yabancı 20 bin kayakseveri ağırladı.

Erciyes, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte cıvıl cıvıl görünümüne kavuştu. Bu yıl sezonu erken açan Erciyes, kendi ölçeğindeki kayak merkezleri arasında kayak sezonunun açıldığı tek dağ durumunda. Kayak turizmi henüz hareketlenmemiş olmasına rağmen Erciyes’i hafta sonu 20 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu yıl sezonu erken açan Erciyes, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri haline geldi.

Erciyes’in yeni sezon için her haliyle hazır olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şöyle dedi:

\"Erciyes Kış Turizm Merkezi; sadece şehrimizin değil dünyanın gözde merkezlerinden birisi. 2 bin 88 metre ile 3 bin 400 metre arasında, farklı zorluk derecelerinde 102 kilometre uzunluğunda 34 adet kayak pistimiz var. 18 ayrı telesiyej, telekabin, gondol gibi halk arasında ‘teleferik’ olarak bilinen mekanik tesislerimizin uzunluğu 24 kilometreye ulaştı. Son teknolojiyle donatılmış ve bir biri ile bağlantılı güvenilir mekanik tesislerimizin saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesi var. Erciyes’te şu an mükemmel pistlerimiz var. Erciyes’e kar yağmasa da hazırlıklıyız. 154 adet suni kar makinemiz 170 hektar alanda ve mevcut pistlerin yüzde 58’lik kısmında kar garantili bir sezon imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra 4 adet yürüyen band, çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları ve kayak dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snowtubing ve tırmanma duvarları gibi imkanlar da Erciyes’te oluşturuldu. Tüm kayakseverleri böylesine imkanlara sahip olan Erciyes’e bekliyoruz.\"



FOTOĞRAFLI