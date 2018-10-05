Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup\'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 12\'incisi düzenlenen Erciyes Cup\'ın ilk gününde üç müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında Galatasaray, Canik Belediye\'yi 68 - 55\'lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında Beşiktaş İstanbul Üniversitesi\'ni 76 - 56\'lık sonuçla mağlup etti. İlk günün son maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, ligin yeni takımlarından İzmit Belediye ile karşılaştı. Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediye\'yi 71 - 66\'lık skorla mağlup etti.

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